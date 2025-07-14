Шостку атаковали дроны и авиабомбы: есть погибшие и раненые, разрушены дома (фото)

Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.

По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин. Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик - сын одной из пострадавших.

Фото: последствия удара по Шостке 14 июля (t.me/dsns_telegram)

Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.