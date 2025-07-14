Шостку атаковали дроны и авиабомбы: есть погибшие и раненые, разрушены дома (фото)
Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию, ГСЧС, и прокуратуру Сумской области.
По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин. Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик - сын одной из пострадавших.
Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.
Удары России 13 июля
Российские военные вчера снова нанесли удары по Сумах. В результате вражеских обстрелов часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.
Враг также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.
Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.
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