Летели дроны, баллистика и "Кинжалы", есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

Обстрелы Украины

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что последние удары россиян по Киеву - это попытка оказать моральное давление на украинцев.

В то же время это предел возможностей России, поскольку страна-агрессор неделями накапливает ресурсы для обстрелов.

Последняя комбинированная атака РФ на Украину произошла в ночь на 15 июня. В частности, враг обстреливал Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время этой атаки ПВО имела чем сбивать баллистические ракеты, поскольку был доставлен пакет помощи для Patriot.

В то же время вчера, 20 июня, Зеленский заявил, что Россия уже подготовилась к новому обстрелу Украины. Поэтому украинцам следует реагировать на сигналы тревоги.