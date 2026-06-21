Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Загалом цієї ночі ворог атакував:

2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької області;

2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.);

105 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - - попередили у Повітряних силах.