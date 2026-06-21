Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 21 червня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" та 105 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Загалом цієї ночі ворог атакував:
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що останні удари росіян по Києву - це спроба чинити моральний тиск на українців.
Водночас це межа можливостей Росії, оскільки країна-агресор накопичує ресурси для обстрілів тижнями.
Остання комбінована атака РФ на Україну відбулася в ніч на 15 червня. Зокрема, ворог обстрілював Київ.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час цієї атаки ППО мала чим збивати балістичні ракети, оскільки було доставлено пакет допомоги для Patriot.
Водночас вчора, 20 червня, Зеленський заявив, що Росія вже підготувалась до нового обстрілу України. Тому українцям слід реагувати на тривоги.