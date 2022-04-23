"Окупанти називають житловий будинок військовим об'єктом": Труханов відреагував на обстріл Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов відповів російському міноборони, яке заявило про нанесення ракетного удару по військовому об'єкту в Одесі. Міський голова заявив, що окупанти таким вважають житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Труханова .

За його словами, вже підтверджена загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дитина. "Одеситка, яка так і не побачила життя", - додав мер.

"У мене за спиною те, що окупанти називають "військовим об'єктом". Те, що вони сьогодні вразили своєю "високоточною зброєю", - сказав Труханов на місці розбору завалів житлового будинку, в який сьогодні потрапила російська ракета.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджено два житлових будинки та військовий об'єкт.

Зазначимо, після удару по Одесі в Міноборони Росії заявили, що" вразили "на території міста"військовий об'єкт". Труханов показав один з них - Одеське кладовище, руйнування на якому перевищують 1000 квадратних метрів.

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