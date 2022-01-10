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Летальна зброя та інструктори для ЗСУ. Литва збільшить військову підтримку Україні

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Литва, Понеділок 10 січня 2022 15:12
Летальна зброя та інструктори для ЗСУ. Литва збільшить військову підтримку Україні Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (flickr.by)
Автор: Марія Кучерявець

Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України. Зокрема, мова йде про збільшення кількості інструкторів для української армії та летальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, план підтримки України включає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

"Ця матеріальна допомога - це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога - наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових", - пояснив він.

Крім цього, Литва має намір найближчим часом передати Україні системи нічного бачення. Наразі литовський уряд готує відповідне рішення.

Нагадаємо, 21 грудня відбулась зустріч міністрів оборони Литви, Латвії й Естонії. Тоді сторони порушили питання ситуації біля кордонів України та домовились про надання військової допомоги країні.

Додамо, на тлі загрози вторгнення Росії до України чеська сторона має намір посилити військову співпрацю з Києвом.

Крім того, у Канаді не виключають ймовірності відправлення зброї Україні через нарощування Росією військ біля українських кордонів.

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