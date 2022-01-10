Летальна зброя та інструктори для ЗСУ. Литва збільшить військову підтримку Україні
Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України. Зокрема, мова йде про збільшення кількості інструкторів для української армії та летальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, план підтримки України включає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.
"Ця матеріальна допомога - це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога - наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових", - пояснив він.
Крім цього, Литва має намір найближчим часом передати Україні системи нічного бачення. Наразі литовський уряд готує відповідне рішення.
Нагадаємо, 21 грудня відбулась зустріч міністрів оборони Литви, Латвії й Естонії. Тоді сторони порушили питання ситуації біля кордонів України та домовились про надання військової допомоги країні.
Додамо, на тлі загрози вторгнення Росії до України чеська сторона має намір посилити військову співпрацю з Києвом.
Крім того, у Канаді не виключають ймовірності відправлення зброї Україні через нарощування Росією військ біля українських кордонів.