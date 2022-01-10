ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза вторгнення РФ. Канада не виключає можливість відправлення Україні зброї

Новость на русском →
Оттава, Понеділок 10 січня 2022 12:56
Загроза вторгнення РФ. Канада не виключає можливість відправлення Україні зброї Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Канаді не виключають ймовірності відправлення зброї Україні. Причиною є нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CTV News.

За її словами, найважливіше зараз - співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці.

"Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України - це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.

Вона також не виключає відправлення зброї Україні. За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Канада
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Банки почали видавати пластикові картки
Тисяча за вакцинацію. Банки почали видавати пластикові картки
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року