Літав до Лукашенка: нардепа Шевченка виключили зі "Слуги народу"

З фракції "Слуга народу" виключили народного депутата Євгена Шевченка. Раніше він літав до президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про виключення політика з фракції повідомляється на офіційному сайті "Слуги народу".
Як повідомили в СН, документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.
"Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів", - йдеться у заяві.
Зазначимо, 20 квітня Шевченко провів зустріч з головою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі. Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".
Після цього "Слуга народу" зажадала у Шевченка пояснень через зустріч з Лукашенком.
Більш того, Шевченко схвально поставився до затримання засновника Nexta Романа Протасевича і висловив повагу до "державності" Білорусі.
Нагадаємо, МЗС України вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta.
У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста.