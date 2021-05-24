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Літав до Лукашенка: нардепа Шевченка виключили зі "Слуги народу"

Автор: Анастасія Рокитна

З фракції "Слуга народу" виключили народного депутата Євгена Шевченка. Раніше він літав до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про виключення політика з фракції повідомляється на офіційному сайті "Слуги народу".

Як повідомили в СН, документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.

"Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів", - йдеться у заяві.

Зазначимо, 20 квітня Шевченко провів зустріч з головою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі. Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".

Після цього "Слуга народу" зажадала у Шевченка пояснень через зустріч з Лукашенком.

Більш того, Шевченко схвально поставився до затримання засновника Nexta Романа Протасевича і висловив повагу до "державності" Білорусі.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста.

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Новини України Олександр ЛукашенкоисключениеСлуга народа