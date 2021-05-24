Літав до Лукашенка: нардепа Шевченка виключили зі "Слуги народу"

Як повідомили в СН, документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.

"Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів", - йдеться у заяві.

Зазначимо, 20 квітня Шевченко провів зустріч з головою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі. Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".

Після цього "Слуга народу" зажадала у Шевченка пояснень через зустріч з Лукашенком.

Більш того, Шевченко схвально поставився до затримання засновника Nexta Романа Протасевича і висловив повагу до "державності" Білорусі.