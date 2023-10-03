Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло

Матч второго круга турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (№49 WTA) и россиянкой Вероникой Кудерметовой неожиданно прервали во время второго сета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Какова причина остановки поединка Цуренко взяла первый сет в матче второго круга China Open 2023 против Кудерметовой - 6:3. Во втором сете украинка тоже доминировала. Но в столице Китая внезапно начался дождь. Из-за непогоды организаторы были вынуждены остановить поединок. Скриншот по трансляции Все зрители тоже разошлись с трибун, чтобы не мокнуть. Скриншот по трансляции Как только ливень закончится и спортсменки смогут продолжать поединок - они вернутся на корт Moon.