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Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло

Вторник 03 октября 2023 13:20
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Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло Леся Цуренко (фото: instagram.com/lesiatsurenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Матч второго круга турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (№49 WTA) и россиянкой Вероникой Кудерметовой неожиданно прервали во время второго сета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Какова причина остановки поединка

Цуренко взяла первый сет в матче второго круга China Open 2023 против Кудерметовой - 6:3.

Во втором сете украинка тоже доминировала.

Но в столице Китая внезапно начался дождь. Из-за непогоды организаторы были вынуждены остановить поединок.

Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошлоТеннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло

Скриншот по трансляции

Все зрители тоже разошлись с трибун, чтобы не мокнуть.

Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло

Скриншот по трансляции

Как только ливень закончится и спортсменки смогут продолжать поединок - они вернутся на корт Moon.

Напомним, что украинка Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира и впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000.

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