Теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили: что произошло
Матч второго круга турнира WTA 1000 в Пекине между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (№49 WTA) и россиянкой Вероникой Кудерметовой неожиданно прервали во время второго сета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Какова причина остановки поединка
Цуренко взяла первый сет в матче второго круга China Open 2023 против Кудерметовой - 6:3.
Во втором сете украинка тоже доминировала.
Но в столице Китая внезапно начался дождь. Из-за непогоды организаторы были вынуждены остановить поединок.
Скриншот по трансляции
Все зрители тоже разошлись с трибун, чтобы не мокнуть.
Скриншот по трансляции
Как только ливень закончится и спортсменки смогут продолжать поединок - они вернутся на корт Moon.
Напомним, что украинка Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира и впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000.
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