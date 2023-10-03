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Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видео

Вторник 03 октября 2023 11:54
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Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видео Марта Костюк (фото: twitter.com/ChinaOpen)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA), с непростой победы стартовавшая на China Open 2023, во втором круге соревнований победила 7-ю ракетку мира, тунисскую соперницу Онс Жабер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Поединок состоялся 3 октября на проходящем в Пекине турнире WTA 1000 с призовым фондом в более чем 8 миллионов долларов.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 7:6, 6:1 в пользу нашей спортсменки.

Интересно, что в первом сете Марта проигрывала со счетом 3:5, но продемонстрировала устойчивость и силу духа, ставшие определяющими в итоговом результате.

Теперь наша теннисистка впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000.

Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видео

Марта Костюк (фото: twitter.com/TheTennisLetter)

Отметим, что Жабер перед матчем против Костюк одержала шесть побед подряд, выиграв титул на соревнованиях WTA 250 у Нинбо.

До этого поединка теннисистки из Украины и Туниса встречались всего лишь однажды. Тогда в четвертьфинале турнира в Аделаиде, который проходил зимой этого года, наша теннисистка проиграла.

В следующем круге China Open Костюк сыграет против представительницы "страны 404" - россиянки Людмилы Самсоновой.

Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видеоМарта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видеоМарта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира: фото и видео

Марта Костюк (фото: twitter.com/KostyukFan)

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