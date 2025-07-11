В кроп-топе и лосинах: Леся Никитюк показала, как восстанавливается через месяц после родов (фото)

Телеведущая Леся Никитюк, которая около месяца назад впервые стала мамой, показала кадры с восстановления после родов.

Как сообщает РБК-Украина , знаменитость поделилась подробностями тренировки в зале в Instagram .

Как Никитюк восстанавливается после родов

Новоиспеченная мамочка ранее призналась, что материнство стало для нее своеобразным отдыхом. Она не волновалась из-за изменений в фигуре, и это пошло на руку.

"Вес, растяжки, токсикоз, варикоз, все что там дальше с окончанием на "оз" и на "ой" меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет", - рассказывала она.

Теперь Леся постепенно восстанавливается после рождения сына. Так, она посетила спортивный зал, где начала работать над улучшением физической формы.

У себя в блоге ведущая показала момент занятия на спортивном тренажере.

Какой образ выбрала Никитюк для занятий в зале

На тренировку ведущая надела черный спортивный комплект, состоящий из кроп-топа и лосин. Он идеально подтянул фигуру, обеспечивая комфорт и легкость движений.

Для женщин после родов такой наряд особенно актуален. Высокая посадка лосин обеспечивает поддержку живота, а эластичный материал позволяет коже дышать и не сковывает движений.

Какой образ выбрала Леся для спортзала (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Когда Никитюк стала мамой

В конце июня ведущая показала фото из роддома, на которых держит малыша. Она родила сына от жениха-военного Дмитрия Бабчука. Имя мальчика новоиспеченные родители пока не раскрывают.

Ранее возлюбленный Леси поделился, как чувствует себя в роли папы. Первые недели дались прекрасно. Мужчина хочет постоянно быть рядом, однако пока такой возможности нет.

Напомним, Никитюк подтвердила отношения с военным осенью 2024 года. В январе этого года влюбленные обручились. В то же время начали ходить слухи о возможной беременности телезвезды. Лишь незадолго до родов Леся впервые показала себя с округлившимся животиком.