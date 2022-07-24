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Лісові пожежі в Каліфорнії: десять будинків зруйновано, більше трьох тисяч людей евакуювали

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Вашингтон, Неділя 24 липня 2022 07:30
Лісові пожежі в Каліфорнії: десять будинків зруйновано, більше трьох тисяч людей евакуювали Фото: лісові пожежі в Каліфорнії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Каліфорнії, США, вибухнули сильні лісові пожежі. Уряд штату був змушений оголосити надзвичайний стан, оскільки вогонь швидко наближається до національного парку Йосеміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежі в дубових лісах призвели до евакуації понад трьох тисяч осіб, за добу горіння вогонь знищив десять домоволодінь. Площа лісових пожеж в Каліфорнії - близько 4815 гектарів. Головною причиною лісової пожежі називають спекотну погоду, а також тривалу посуху.

Раніше ми писали, що рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж з сотнями жертв. Люди змушені евакуюватися зі своїх будинків в Іспанії, Португалії, Франції.

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