ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии сделали шаг к выделению в поддержку Украины еще 12 млрд евро

Новина українською →
Германия, Среда 29 марта 2023 18:11
В Германии сделали шаг к выделению в поддержку Украины еще 12 млрд евро Фото: в Германии шагнули к выделению дополнительной финансовой поддержки Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 марта, бюджетный комитет бундестага в Германии одобрил предоставление еще 12 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, в случае поддержки в немецком парламенте данного решения, 3,24 миллиарда евро будет выделено Украине на текущий год, а еще 8,82 миллиарда евро будет предоставлено до 2032 года.

Средства будут использованы для прямых поставок оружия Киеву, а также для пополнения запасов бундесвера, арсеналы которого иссякли из-за помощи Украине.

Напомним, на днях мы сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога армії Война России против Украины
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина