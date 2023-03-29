В Германии сделали шаг к выделению в поддержку Украины еще 12 млрд евро

Сегодня, 29 марта, бюджетный комитет бундестага в Германии одобрил предоставление еще 12 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По данным издания, в случае поддержки в немецком парламенте данного решения, 3,24 миллиарда евро будет выделено Украине на текущий год, а еще 8,82 миллиарда евро будет предоставлено до 2032 года.

Средства будут использованы для прямых поставок оружия Киеву, а также для пополнения запасов бундесвера, арсеналы которого иссякли из-за помощи Украине.

Напомним, на днях мы сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине.

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