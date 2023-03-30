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Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии рассказали о переданной Украине помощи

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Германия, Четверг 30 марта 2023 18:39
Leopard, Marder и танки для разминирования: в Германии рассказали о переданной Украине помощи Фото: в Германии рассказали о переданной Украине помощи (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия в течение недели передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Так, Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, Украина за неделю получила:

  • две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;
  • два танка для разминирования WISENT 1;
  • 24 грузовика Zetros;
  • 40 тысяч аптечек;
  • 103 тысяч турникетов.

Напомним, СМИ сообщали, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине

К тому же, Германии сделала шаг к выделению еще 12 млрд евро в поддержку Украины.

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