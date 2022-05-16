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Ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, - Квін

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 12:52
Ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, - Квін Фото: тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Поставки американських озброєнь по ленд-лізу для України не призведе до появи шаленого боргу перед США. Сам ленд-ліз просто прискорить поставки зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін для "Європейської правди".

За її словами, немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому ленд-лізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень.

"Скажу відверто, це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни",-додала Квін.

Що таке ленд-ліз

Президент США Джо Байден 9 травня 2022 підписав закон про ленд-лізу для України. Цей документ дає йому право на безоплатній або частково безоплатній основі передавати військову техніку, боєприпаси і так далі для допомоги у протидії російській агресії.

До цього механізм застосовувався під час Другої світової війни, коли США поставками передових озброєнь допомогли союзникам перемогти нацистську Німеччину.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи ленд-ліз, заявив, що за допомогою американського народу українська армія зможе здобути перемогу над Росією.

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