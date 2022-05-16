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Ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США, - Квин

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 12:52
Ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США, - Квин Фото: временная поверенная в делах США Кристина Квин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Поставки американских вооружений по ленд-лизу для Украины не приведет к появлению безумного долга перед США. Сам ленд-лиз просто ускорит поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США Кристины Квин для "Европейской правды".

По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Его смысл в обходе экспортной процедуры и дополнительных согласований.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.

Что такое ленд-лиз

Президент США Джо Байден 9 мая 2022 подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ дает ему право на безвозмедной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и так далее для помощи в противодействии российской агрессии.

До этого механизм применялся во время Второй мировой войны, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ленд-лиз, заявил, что с помощью американского народа украинская армия сможет одержать победу над Россией.

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