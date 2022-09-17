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"Ленд-ліз" від росіян триває: Генштаб показав нові трофеї в Харківській області

Фото: Генштаб показав нові трофеї в Харківській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продовжують здобувати трофейну техніку в ході успішного контрнаступу в Харківській області. Бійці показали свіжу партію російської техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"Російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ. Фото трофеїв з Харківщини. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб показав нові трофеї в Харківській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

Додамо, також ЗСУ затрофеїли російський комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Більш детально про те, яку російську техніку в ході контрнаступу в Харківській області нашим бійцям вдалося захопити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ХарківГенштаб ВСУВійна Росії проти України