Лекции по псевдоистории? Сибига иронично отреагировал на Мединского в делегации РФ

Украина, Германия, Мюнхен, Пятница 13 февраля 2026 18:59
Лекции по псевдоистории? Сибига иронично отреагировал на Мединского в делегации РФ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Неизвестно, что означает возвращение в делегацию РФ псевдоисторика и помощника российского диктатора Владимира Путина - Владимира Мединского. Возможно, очередные лекции по российской псевдоистории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время общения с прессой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Сибига отметил, что участие Мединского в переговорном процессе пока комментировать трудно. Впрочем, все помнят предыдущий опыт "общения" с этим персонажем.

"Посмотрим посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - отметил министр.

Сибига добавил, что никто Украине ее историю диктовать не будет, намекая, что всерьез воспринимать Мединского на переговорах не планируют. Украина, по словам министра, сосредоточена на конкретном результате и пока что кажется, что после двух раундов в Абу-Даби есть прогресс.

Следующий раунд переговоров: что известно

Утром 13 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже 17-18 февраля. Местом переговоров на этот раз выбрали Женеву.

Также стало известно, что Путин отправит на переговоры с Украиной по меньшей мере 15 человек. Один из них - заместитель главы МИД Михаил Галузин: он известен, как упрямый "ястреб" и враг Украины. Другой персонаж - это Мединский, который любит врать об Украине, даром что сам оттуда родом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации переговоров с РФ. В нее войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие.

