Лекции по псевдоистории? Сибига иронично отреагировал на Мединского в делегации РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время общения с прессой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Сибига отметил, что участие Мединского в переговорном процессе пока комментировать трудно. Впрочем, все помнят предыдущий опыт "общения" с этим персонажем.

"Посмотрим посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - отметил министр.

Сибига добавил, что никто Украине ее историю диктовать не будет, намекая, что всерьез воспринимать Мединского на переговорах не планируют. Украина, по словам министра, сосредоточена на конкретном результате и пока что кажется, что после двух раундов в Абу-Даби есть прогресс.