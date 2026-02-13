Лекции по псевдоистории? Сибига иронично отреагировал на Мединского в делегации РФ
Неизвестно, что означает возвращение в делегацию РФ псевдоисторика и помощника российского диктатора Владимира Путина - Владимира Мединского. Возможно, очередные лекции по российской псевдоистории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время общения с прессой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Сибига отметил, что участие Мединского в переговорном процессе пока комментировать трудно. Впрочем, все помнят предыдущий опыт "общения" с этим персонажем.
"Посмотрим посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт показывает, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", - отметил министр.
Сибига добавил, что никто Украине ее историю диктовать не будет, намекая, что всерьез воспринимать Мединского на переговорах не планируют. Украина, по словам министра, сосредоточена на конкретном результате и пока что кажется, что после двух раундов в Абу-Даби есть прогресс.
Следующий раунд переговоров: что известно
Утром 13 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже 17-18 февраля. Местом переговоров на этот раз выбрали Женеву.
Также стало известно, что Путин отправит на переговоры с Украиной по меньшей мере 15 человек. Один из них - заместитель главы МИД Михаил Галузин: он известен, как упрямый "ястреб" и враг Украины. Другой персонаж - это Мединский, который любит врать об Украине, даром что сам оттуда родом.
Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации переговоров с РФ. В нее войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие.