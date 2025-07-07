Москва выдвинула абсурдные условия "мира": Лавров озвучил, чего хочет от Украины

Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Кроме того, по его словам, Киев должен отказаться от юридических претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы.

В частности, по словам Лаврова, "киевский режим" якобы не представляет население юго-востока Украины - в частности Крыма, Севастополя, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона.

"На повестке дня - задача демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании", - повторил Лавров перечень пропагандистских требований Кремля.

При этом Лавров заявил, что Россия якобы остается открытой для политико-дипломатического преодоления войны, но речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае на июне 2025 года. Москва отправила в Турцию делегацию низкого уровня во главе с так называемым "историком" Владимиром Мединским.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Основным приоритетом для Киева было достижение прекращения огня, впрочем Москва отказалась поддержать перемирие.

Зато ключевым результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными. После второго раунда, который состоялся 2 июня, стороны уже провели восемь этапов обменов.

В то же время для прекращения огня Москва требует, чтобы украинские защитники начали выход из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Полный вывод войск из вышеперечисленных регионов является и условием для завершения войны.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такой "мирный план" РФ противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины.