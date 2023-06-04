Легче воевать? В ISW объяснили, почему Пригожин хочет отправить "вагнеровцев" под Белгород

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин стал практически в пику военному командованию РФ угрожать отправить своих наемников в Белгородскую область даже без их согласия. Это может быть вызвано желанием пиара, а также отправить силы в регион с относительно меньшим масштабом боевых действий.

Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Угрозы на фоне критики в РФ действий Минобороны

Данные заявления "повара Путина" были озвучены на фоне общего недовольства россиян вопросами безопасности в Белгородской области и приграничных районах в целом..

По словам Пригожина, "вагнеровцы" не будут ждать приглашения или разрешения Минобороны РФ для защиты этой области, если министерство не решит вопрос угрозы безопасности региона.

Оправдывая свою угрозу неповиновения, Пригожин заявив, что "Вагнер" стремится "защитить российской народ", подразумевая, что его ЧВК возьмет на себя роль защитника границы, чем уже должно занимать Минобороны страны.

"Угрозы Пригожина основаны на жалобах других видных деятелей информационного пространства на то, что российские власти недостаточно сделали для защиты приграничных территорий от последствий войны, и отражают нынешнюю потерю Пригожиным информационной инициативы", - отмечают аналитики.

Пригожин считает, что под Белгородом воевать будет легче

Также в Институте изучения войны рассматривают заявления вожака "вагнеровцев" как возможное стремление взять своими наемниками на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском театре военных действий после штурмов Бахмута.

"Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах", - говорится в отчете.

Эксперты полагают, что размещение "вагнеровцев" на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего передовыми силами без изнурительных требований проведения лобовых атак в стиле живой волны против сильно укрепленного украинского города.

Риторика или бунт

"Вызывает удивление явная угроза Пригожина провести военные действия, пусть даже оборонительные, на территории России без разрешения Минобороны России, если это не что иное, как яркая риторика", - добавляют в ISW.

Так, отмечается в материале, это означает, что Пригожин считает себя способным использовать верные ему крупные вооруженные силы по своему усмотрению и вне контроля реальных российских вооруженных сил.

Аналитики также обращают внимание, что российский диктатор Владимир Путин должен был бы иметь "огромную уверенность в личной лояльности Пригожина к себе, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации".

Ключевые выводы

Украинские официальные лица продолжают сигнализировать о том, что ВСУ готовы начать контрнаступательные операции.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обострил свою вражду с Минобороны РФ, вероятно, надеясь возобновить критику российского военного руководства и преуменьшить продолжающийся конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Громкие заявления Пригожина также, вероятно, являются попыткой сохранить его повышенную инициативу в российском информационном пространстве после якобы "захвата" Бахмута.

Депутат российской Думы заявил на публичном форуме 1 июня, что РФ не выполнила ни одной из сформулированных целей "специальной военной операции" в Украине.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово, северо-западнее и южнее Кременной.

Регулярные российские силы, вероятно, в значительной степени заменили "вагнеровцев" в Бахмуте на фоне низких темпов наступления в этом районе по состоянию на 3 июня.

Войска РФ сосредоточили наступательные действия на линии Авдеевка - Донецк в районе Марьинки.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области.

Российские силы продолжали попытки занять оборонительные позиции в Херсонской области.

Российское военное руководство предпринимает попытки создания и укомплектования новых воинских формирований.

Вероятнее всего, украинские партизаны ликвидировали российского коллаборациониста в оккупированной части Запорожской области.

Ситуация в Белгородской области

В конце мая российские добровольческие объединения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) снова начали операцию в Белгородской области с целью освободить регион, а также всю РФ, от путинского режима, и создать демилитаризованную зону у границы из Украины.

Операция их отрядов продолжается. 1 июня РДК объявили о начале второй фазы рейда.

Российские повстанцы ударили "Градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, направленные туда через объявленный план "Крепость". Бойцы ЛСР успешно уничтожили грузовик противника с боекомплектом и минометом.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

Напомним также, что бойцы легиона "Свобода России" сообщали, что Украина откроет гуманитарные коридоры для жителей этой российской области.