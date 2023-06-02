РФ срочно перебросила спецназ в Белгородскую область для борьбы с партизанами

Российские власти в срочном порядке перебросили подразделения спецназовцев в Белгородскую область из-за активности в регионе партизан и ДРГ.

По данным ведомства в регион был доставлен отряд 322 центра российских ССО "Сенеж".

В ЦНС отметили, что власти РФ начали настолько бояться партизан, что срочно прекратили операции данного подразделения и перенаправили бойцов. Задача подразделения – вести продиверсионную деятельность на российском пограничном.

Ситуация в Белгородской области

В четверг, 1 июня, в районе пограничного пункта Шебекино Белгородской области, находящегося в семи километрах от границы с Украиной,проходят бои. Тогда же в РДК заявили о начале второй фазы рейда в Белгородскую область, начатый 22 мая.

Позже в этот же день стало известно, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) обстрелял из "Град" здание МВД в Шебекино Белгородской области. В момент обстрела в здании было полно силовиков, которых согнали в отдел полиции из-за объявленного плана "Крепость", а "Легион России" уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Кроме того, местные жители заметили движение военной техники в сторону границы с Украиной. Колонна тягачей с танками двигалась в сторону пограничного города Шебекино.

Уже вечером жители Шебекино сообщали, что Россия опрокидывает колонны военной техники в приграничье Белгородской области. Подробнее о новом рейде легионеров в Белгородскую область - читайте в материале РБК-Украина.