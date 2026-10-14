"Легкий заработок": чем рискуют те, кто переводит чужие деньги через свои карты

Кто такие "денежные мулы"

"Денежные мулы", или дропы, - это люди, которые за вознаграждение передают другим свои банковские карты или счета или переводят средства по чужим указаниям. Преступники используют их для перемещения денег, связанных с незаконной деятельностью.

Операции через ваш счет будут производиться от вашего имени. Поэтому обещанный процент за переводы может обернуться участием в преступной схеме.

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Как распознать опасное предложение

Насторожить имеют высокий заработок за минимум усилий, требование открыть счет специально для работы и просьбу принимать и перечислять чужие деньги. Еще один признак - требование передать банковскую карточку или доступ к банковскому приложению.

Также стоит обратить внимание, если вам не объясняют, откуда поступают денежные средства и за что их нужно перечислять.

Как защитить свои деньги

Не передавайте другим свою карту, ее секретные реквизиты и доступ к банковскому приложению. Не соглашайтесь принимать и перечислять чужие средства за вознаграждение.

Если вы присоединились к такой схеме, прекратите переводы и немедленно обратитесь в банк.

О попытке привлечь вас к схеме или мошенничестве сообщите Киберполицию через официальный портал.