"Легкий заработок": чем рискуют те, кто переводит чужие деньги через свои карты

Предложения зарабатывать на переводах через банковскую карту могут оказаться частью преступной схемы. За вознаграждение людей привлекают к переводу чужих денег, а они сами рискуют стать участниками незаконных операций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.
"Денежные мулы", или дропы, - это люди, которые за вознаграждение передают другим свои банковские карты или счета или переводят средства по чужим указаниям. Преступники используют их для перемещения денег, связанных с незаконной деятельностью.
Операции через ваш счет будут производиться от вашего имени. Поэтому обещанный процент за переводы может обернуться участием в преступной схеме.
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Насторожить имеют высокий заработок за минимум усилий, требование открыть счет специально для работы и просьбу принимать и перечислять чужие деньги. Еще один признак - требование передать банковскую карточку или доступ к банковскому приложению.
Также стоит обратить внимание, если вам не объясняют, откуда поступают денежные средства и за что их нужно перечислять.
Не передавайте другим свою карту, ее секретные реквизиты и доступ к банковскому приложению. Не соглашайтесь принимать и перечислять чужие средства за вознаграждение.
Если вы присоединились к такой схеме, прекратите переводы и немедленно обратитесь в банк.
О попытке привлечь вас к схеме или мошенничестве сообщите Киберполицию через официальный портал.
Читайте также о том, что если мошенники по банковской карточке списали деньги без подтверждения собственника, то законом обязывает банк вернуть средства. Но перед этим нужно установить, что клиент не способствовал мошенничеству.
Раньше мы писали о том, что банк может требовать объяснения, откуда деньги, которые человек кладете на карту. Если документов нет, платеж может быть заблокирован.