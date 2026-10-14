"Легкий заробіток": чим ризикують ті, хто переказує чужі гроші через свої картки

Хто такі "грошові мули"

"Грошові мули", або дропи, - це люди, які за винагороду передають іншим свої банківські картки чи рахунки або переказують кошти за чужими вказівками. Злочинці використовують їх для переміщення грошей, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Операції через ваш рахунок здійснюватимуться від вашого імені. Тому обіцяний відсоток за перекази може обернутися участю у злочинній схемі.

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Як розпізнати небезпечну пропозицію

Насторожити мають високий заробіток за мінімум зусиль, вимога відкрити рахунок спеціально для роботи та прохання приймати й переказувати чужі гроші. Ще одна ознака - вимога передати банківську картку або доступ до банківського застосунку.

Також варто звернути увагу, якщо вам не пояснюють, звідки надходять кошти та за що їх потрібно переказувати.

Як захистити свої гроші

Не передавайте іншим свою картку, її секретні реквізити та доступ до банківського застосунку. Не погоджуйтеся приймати й переказувати чужі кошти за винагороду.

Якщо ви вже долучилися до такої схеми, припиніть перекази та негайно зверніться до банку.

Про спробу залучити вас до схеми або про шахрайство повідомте Кіберполіцію через офіційний портал.