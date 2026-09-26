Легкие деньги или ловушка: как РФ вербует украинских подростков для диверсий

По словам омбудсмена, российские вербовщики ищут контакты с украинскими подростками по всей территории страны.

Схема привлечения обычно начинается с предложений быстрого заработка, подарков или выполнения вроде бы простых задач, а порой и с повседневного общения об играх, музыке или меме.

В процессе контакта враг собирает личные данные ребенка, изучает его уязвимость и пытается сформировать доверие.

Если финансовый фактор не срабатывает, вербовщики переходят к манипуляциям, запугиваниям и шантажу, подталкивая несовершеннолетних к противоправным действиям.

По данным расследования "Следствие.Инфо", основными площадками для вербовки являются Telegram, а 80% привлеченных подростков соглашались на сотрудничество именно из-за денег.

"Россия пытается использовать детское доверие, любопытство и уязвимость как оружие. Наша задача - не позволить ей превратить украинских детей в инструмент войны", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен призывает родителей регулярно говорить с детьми о безопасности в интернете.

Взрослым советуют объяснять риски передачи личных данных незнакомцам, обращать внимание на внезапное появление у ребенка новых знакомых, денег или подарков, а также реагировать на изменения в его поведении.

В случае подозрения на вербовку необходимо немедленно обращаться к правоохранителям, а не пытаться разрешить ситуацию самостоятельно.

Сообщить о таких фактах можно в Нацполицию по номеру 102 или через форму обратной связи Киберполиции.

"Вербовка детей для участия в вооруженном конфликте запрещена международным гуманитарным правом. Ребенок, используемый агрессором, является жертвой его преступных действий", - подчеркнул омбудсмен.