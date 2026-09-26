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Легкие деньги или ловушка: как РФ вербует украинских подростков для диверсий

20:00 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: РФ вербует украинских подростков в диверсии (Коллаж РБК-Украина)

Россия активизировала вербовку украинских детей через социальные сети, онлайн-игры и мессенджеры, предлагая им денежное вознаграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, российские вербовщики ищут контакты с украинскими подростками по всей территории страны.

Схема привлечения обычно начинается с предложений быстрого заработка, подарков или выполнения вроде бы простых задач, а порой и с повседневного общения об играх, музыке или меме.

В процессе контакта враг собирает личные данные ребенка, изучает его уязвимость и пытается сформировать доверие.

Если финансовый фактор не срабатывает, вербовщики переходят к манипуляциям, запугиваниям и шантажу, подталкивая несовершеннолетних к противоправным действиям.

По данным расследования "Следствие.Инфо", основными площадками для вербовки являются Telegram, а 80% привлеченных подростков соглашались на сотрудничество именно из-за денег.

"Россия пытается использовать детское доверие, любопытство и уязвимость как оружие. Наша задача - не позволить ей превратить украинских детей в инструмент войны", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен призывает родителей регулярно говорить с детьми о безопасности в интернете.

Взрослым советуют объяснять риски передачи личных данных незнакомцам, обращать внимание на внезапное появление у ребенка новых знакомых, денег или подарков, а также реагировать на изменения в его поведении.

В случае подозрения на вербовку необходимо немедленно обращаться к правоохранителям, а не пытаться разрешить ситуацию самостоятельно.

Сообщить о таких фактах можно в Нацполицию по номеру 102 или через форму обратной связи Киберполиции.

"Вербовка детей для участия в вооруженном конфликте запрещена международным гуманитарным правом. Ребенок, используемый агрессором, является жертвой его преступных действий", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, что россияне проводят системную политику по уничтожению украинской идентичности и готовят несовершеннолетних к службе в собственной армии.

На временно оккупированных территориях захватчикипревратили учебный процесс и досуг молодежи в конвейер по перевоспитанию и милитаризации, тратя на это сотни миллионов рублей.

Кроме того, российские администрации используют даже школьные праздники для привлечения молодежи в ряды ВС РФ.

В частности, кафиры превратили школьные "последние звонки" в милитарную агитацию и отбор выпускников в подразделения БПЛА вражеской армии.

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