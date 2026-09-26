Легкі гроші чи пастка: як РФ вербує українських підлітків для диверсій

За словами омбудсмена, російські вербувальники шукають контакти з українськими підлітками по всій території країни.

Схема залучення зазвичай починається з пропозицій швидкого заробітку, подарунків або виконання начебто простих завдань, а часом і з повсякденного спілкування про ігри, музику чи меми.

У процесі контакту ворог збирає особисті дані дитини, вивчає її вразливості та намагається сформувати довіру.

Якщо фінансовий фактор не спрацьовує, вербувальники переходять до маніпуляцій, залякувань та шантажу, підштовхуючи неповнолітніх до протиправних дій.

За даними розслідування "Слідство.Інфо", основними майданчиками для вербування є Telegram, а 80% залучених підлітків погоджувалися на співпрацю саме через гроші.

"Росія намагається використати дитячу довіру, цікавість і вразливість як зброю. Наше завдання - не дозволити їй перетворити українських дітей на інструмент війни", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен закликає батьків регулярно говорити з дітьми про безпеку в інтернеті.

Дорослим радять пояснювати ризики передачі особистих даних незнайомцям, звертати увагу на раптову появу у дитини нових знайомих, грошей чи подарунків, а також реагувати на зміни в її поведінці.

У разі підозри на вербування необхідно негайно звертатися до правоохоронців, а не намагатися вирішити ситуацію самостійно.

Повідомити про такі факти можна до Нацполіції за номером 102 або через форму зворотнього зв'язку Кіберполіції.

"Вербування дітей для участі у збройному конфлікті заборонене міжнародним гуманітарним правом. Дитина, яку використовує агресор, є жертвою його злочинних дій", - підкреслив омбудсмен.