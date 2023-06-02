Легионеры "Свобода России" показали видео боя возле Шебекино Белгородской области
Фото: бойцы легиона "Свобода России" продолжают рейд в Белгородскую область РФ (росСМИ)
Бойцы легиона "Свобода России" продолжают рейд в Белгородскую область РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона "Свобода России".
"Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой", - говорится в сообщении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.