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Легионеры "Свобода России" показали видео боя возле Шебекино Белгородской области

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Россия, Пятница 02 июня 2023 09:32
Легионеры "Свобода России" показали видео боя возле Шебекино Белгородской области Фото: бойцы легиона "Свобода России" продолжают рейд в Белгородскую область РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы легиона "Свобода России" продолжают рейд в Белгородскую область РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона "Свобода России".

"Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой", - говорится в сообщении.

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