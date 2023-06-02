Легионеры "Свобода России" показали видео боя возле Шебекино Белгородской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона "Свобода России".

"Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой", - говорится в сообщении.

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