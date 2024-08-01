Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки
Оккупанты ценой больших потерь имеют незначительный успех на отдельных направлениях восточного фронта. При этом ситуация может изменяться несколько раз в сутки.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время поездки на восточный фронт, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях", - рассказал он.
По его словам, по всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности - кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех.
"Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло", - отметил Сырский.
Сырский о ситуации на отдельных направлениях фронта
Противник продолжает сосредоточивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону ВСУ на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.
На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но ВСУ держат позиции.
Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.
Противник продолжает штурмовать позиции ВСУ в районах Нью-Йорка, Пивденного, Зализного.
На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, тоже бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.
Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении.
Ситуация на фронте
На утро 1 августа зафиксировано 156 боевых столкновений. Треть из них произошла на Покровском направлении.
Как отмечают в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Сватово, Часового Яра, Торецка и на западе Запорожской области. Силы обороны Украины, возможно, ликвидировали российскую ДРГ в Черниговской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.