Легион "Свобода России" назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев

Рейд добровольцев и бои в приграничных областях РФ

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ бойцами легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны, каждый крем, зашли в Курске и Белгородской области, где более недели продолжаются бои, сопровождающиеся в частности ударами по военным объектам оккупантов.

18 марта российские добровольцы обнародовали список потерь противника. Речь шла о том, что за несколько дней рейда были уничтожены и повреждены сотни единиц вражеской техники. Также ликвидировано более 600 оккупантов, еще почти 30 взято в плен.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины высказались, что "ограниченные военные операции" россиян не завершатся в ближайшее время.

Отметим также, что после недели боев, власти Белгородской области все же решили провести эвакуацию части населения.

Добавим, ранее сегодня бойцы РДК показали видео о неудачном штурме своей позиции со стороны российских военных, во время которого оккупанты понесли потери и отступили.

Также вчера стало известно, что РДК устроили засаду на спецназовцев Главного разведывательного управления (ГРУ) в селе Козинка.

Более подробно о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит – РБК-Украина писало в материале.

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