Аутсайдер УПЛ официально уволил главного тренера: кто станет преемником

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич больше не будет руководить командой, но останется в системе клуба.

Одесская команда одержала лишь 4 победы в 21-м матче текущего сезона. После зимней паузы, "моряки" сумели одолеть лишь еще более кризисный ковалевский "Колос", а затем уступили в трех поединках подряд. Как результат, оказались на 15-м месте с 15-ю очками. Столько же имеет "Ингулец", который идет последним. Одесситы опережают клуб из Петрово только по дополнительным показателям.

В такой ситуации руководство "Черноморца" и решило пойти на радикальный шаг. Впрочем, специалист останется в системе клуба: ему предложили должность спортивного директора.

Бабич был связан с "Черноморцем" как игрок (2009-2011 годы) и как тренер. Он дважды возглавлял одесский клуб. Сначала - с 2014 до 2017 год. Затем, после работы в Болгарии, вернулся на должность в июле 2024-го. Теперь попробует себя в клубе еще в одной ипостаси.

Что касается преемника Бабича, велика вероятность, что им станет 42-летний Александр Кучер. Он не работал с августа 2023 года, после увольнения из "Днепра-1". Новый тренер будет иметь задачу сохранить за одесситами место в Премьер-лиге.