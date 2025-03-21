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Кто самый дорогой в Украине: Transfermarkt обновил цены на футболистов УПЛ

Пятница 21 марта 2025 18:48
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Кто самый дорогой в Украине: Transfermarkt обновил цены на футболистов УПЛ Фото: Георгий Судаков (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Футбольный статистический портал Transfermarkt обновил данные по футболистам, которые играют в УПЛ. Наибольший прогресс показали зимние новички донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Переоценка произошла после возобновления чемпионата украинской Премьер-лиги и закрытия 11 марта зимнего трансферного окна.

Наиболее впечатляющий рост показал бразильский новобранец "Шахтера" Алиссон Сантана: его цена выросла более чем вдвое, с 4,5 до 10-ти миллионов евро. В тройке лидеров по приросту также оказались Кауан Элиас ("Шахтер") и Владимир Бражко ("Динамо") - стоимость обоих выросла с 9 до 12-ти миллионов евро.

Но абсолютный рекорд установил еще один новоиспеченный "горняк" - Диего Арройо. Ценник на боливийца увеличилась в 20 раз - с 25 тысяч евро до полумиллиона.

Эксперты отмечают, что такой рост стоимости новичков "Шахтера" объясняется разрывом между фактическими трансферными суммами и их предварительными оценками на рынке.

Между тем, самым ценным футболистом УПЛ остается полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков. Хотя цена на него и не изменилась, его 32 миллиона евро - это почти вдвое больше, чем стоимость ближайшего преследователя. Таким является одноклубник Судакова - Николай Матвиенко, который стоит 18 миллионов.

Интересно также, что в топ-25 самых дорогих игроков украинского первенства - 24 представляют "Шахтер" и "Динамо". Здесь соотношение - 14:10 в пользу "горняков", да и места футболисты действующего чемпиона занимают выше. И лишь на 25-й строчке скромно примостился представитель третьего клуба - Илья Квасница из "Карпат". Вингера "львов" немецкий портал оценивает в три миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Георгий Судаков ("Шахтер") - 32 миллиона евро
  2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 18
  3. Владимир Бражко ("Динамо") - 12
  4. Кауан Элиас ("Шахтер") - 12
  5. Кевин ("Шахтер") - 12
  6. Владислав Ванат ("Динамо") - 11
  7. Николай Шапаренко ("Динамо") - 10
  8. Алиссон ("Шахтер") - 10
  9. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10
  10. Марлон Гомес ("Шахтер") - 10

Что такое Transfermarkt

Transfermarkt - это немецкий футбольный статистический портал, который содержит информацию о расписании и результатах матчей, а также трансферные новости и стоимость игроков.

Несмотря на то, что данные о стоимости игроков носит оценочный характер, исследователи из немецкого Центра экономической эффективности обнаружили их по большей части точными.

Ранее сообщили, что футболисты "Шахтера" сыграют на трех континентах во время международного перерыва в марте.

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