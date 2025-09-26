Легенда футбола уходит: Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Интер Майами" и многолетний игрок "Барселоны" Серхио Бускетс сообщил, что завершит профессиональную карьеру после окончания чемпионата МЛС-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт футболиста в соцсети Instagram .

Последний сезон Бускетса последний сезон

37-летний испанец заявил, что уйдет из футбола после завершения своего первоначального контракта с "Интер Майами". Клуб уже квалифицировался в плей-офф МЛС, поэтому Бускетс получит еще один шанс побороться за трофей перед завершением карьеры.

"Я чувствую, что пришло время попрощаться со своей карьерой профессионального футболиста. Прошло почти 20 лет наслаждения этой невероятной историей, о которой я всегда мечтал", - сказал футболист.

Благодарность "Барселоне", сборной и "Интер Майами"

В своем обращении Бускетс поблагодарил "Барселону", с которой провел 16 лет карьеры.

"В ней я осуществил мечты своего детства о том, чтобы носить футболку клуба, который я любил, и отпраздновал много историй на Камп-Ноу, которые никогда не забуду", - отметил фуктболист.

Также он поблагодарил сборную Испании, отметив, что было честью представлять страну на международном уровне. Отдельно футболист упомянул и "Интер Майами", назвав его "частью нового и растущего клуба".

Легендарная карьера

Бускетс дебютировал в первой команде "Барселоны" в 2008 году и в целом провел за клуб более 700 матчей. С каталонцами он получил девять титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов, семь Кубков Испании и трижды становился победителем клубного чемпионата мира.

В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2008, чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

В 2023 году Бускетс присоединился к "Интер Майами", где вместе с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Луисом Суаресом помог клубу получить первый Кубок лиг в 2023-м и Supporters' Shield в 2024 году.

"Это будут мои последние месяцы на поле. Я выхожу на пенсию очень счастливый, гордый и благодарный. Конец - это новое начало", - подытожил футболист.