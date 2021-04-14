Легалізацію українських ПВК блокують західні країни, - нардеп

У Верховну раду ще в лютому внесли законопроект про легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Станом на квітень цей документ "завис" у комітеті з нацбезпеки.

Депутат від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, яка й внесла цей законопроект в парламент, оцінює шанси на прийняття документа як малоймовірні.

Вона впевнена, що основну протидію легалізації українських ПВК чинять західні країни, що лідирують на ринку цих послуг.

"В ньому (законі, - ред.) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Великобританія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроекту", - сказала вона в коментарі виданню.