ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Легализацию украинских ЧВК блокируют западные страны,- нардеп

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 09:46
Легализацию украинских ЧВК блокируют западные страны,- нардеп Фото: Ольга Василевская-Смаглюк (facebook.com/zeolga96)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Верховную раду еще в феврале внесли законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). По состоянию на апрель этот документ "завис" в комитете по нацбезопасности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют".

Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, которая внесла этот законопроект в парламент, оценивает шансы на принятие документа как маловероятные.

Она уверена, что основное противодействие легализации украинских ЧВК оказывают западные страны, которые лидируют на рынке этих услуг.

"В нем (законе, - ред.) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители различных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта", - сказала она в комментарии изданию.

Напомним, в Украине расследуют дело о создании ЧВК. Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании.

Еще один фигурант дела - агент НАБУ Евгений Шевченко - вышел из следственного изолятора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика легализация наемник
NEWS
В Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса
В Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса
DAILY
Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют