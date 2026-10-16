Ле Пен внезапно собралась посетить Украину для обсуждения помощи от Франции
Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен неожиданно заявила о том, что она готова посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ле Пен в соцсети X.
В эфире СNews Ле Пен сказала, что может приехать в Украину в любое удобное для президента Владимира Зеленского время.
"Мы вполне могли бы обсудить эту тему (вопрос помощи Украине от Франции - ред.) в любое удобное для него время. Если господин Зеленский хочет, чтобы мы поговорили, я с удовольствием приеду в Украину. Но я хочу ему сказать, что у нас больше нет финансовых возможностей оказывать помощь", - сказала она.
Отдельно Ле Пен подчеркнула, что она "не имеет ничего против Зеленского".
Ле Пен хочет прекратить помощь Украине
Напомним, ранее лидер французских ультраправых заявляла о том, что в случае ее избрания президентом Франции она прекратит двустороннюю помощь Украине.
По ее словам, Франция якобы "не может себе позволить" продолжать помощь.
Отдельно она добавила, что хочет прекратить помощь Украине спустя 6 месяцев после ее возможного избрания.
Также Ле Пен заверила, что не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз.
Стоит заметить, что Ле Пен известна своей скандальной позицией по поводу войны РФ против Украины. В частности, она поддержала российскую оккупацию Крыма.