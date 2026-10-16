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Ле Пен внезапно собралась посетить Украину для обсуждения помощи от Франции

17:49 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Ле Пен внезапно собралась посетить Украину для обсуждения помощи от Франции Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
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Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен неожиданно заявила о том, что она готова посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ле Пен в соцсети X.

В эфире СNews Ле Пен сказала, что может приехать в Украину в любое удобное для президента Владимира Зеленского время.

"Мы вполне могли бы обсудить эту тему (вопрос помощи Украине от Франции - ред.) в любое удобное для него время. Если господин Зеленский хочет, чтобы мы поговорили, я с удовольствием приеду в Украину. Но я хочу ему сказать, что у нас больше нет финансовых возможностей оказывать помощь", - сказала она.

Отдельно Ле Пен подчеркнула, что она "не имеет ничего против Зеленского".

Ле Пен хочет прекратить помощь Украине

Напомним, ранее лидер французских ультраправых заявляла о том, что в случае ее избрания президентом Франции она прекратит двустороннюю помощь Украине.

По ее словам, Франция якобы "не может себе позволить" продолжать помощь.

Отдельно она добавила, что хочет прекратить помощь Украине спустя 6 месяцев после ее возможного избрания.

Также Ле Пен заверила, что не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

Стоит заметить, что Ле Пен известна своей скандальной позицией по поводу войны РФ против Украины. В частности, она поддержала российскую оккупацию Крыма.

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