Ле Пен раптово зібралася відвідати Україну для обговорення допомоги від Франції

Кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен несподівано заявила, що вона готова відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ле Пен у соцмережі X.

В ефірі СNews Ле Пен сказала, що може приїхати до України в будь-який зручний для президента Володимира Зеленського час.

"Ми цілком могли б обговорити цю тему (питання допомоги Україні від Франції - ред.) у будь-який зручний для нього час. Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми поговорили, я із задоволенням приїду в Україну. Але я хочу йому сказати, що у нас більше немає фінансових можливостей надавати допомогу", - сказала вона.

Окремо Ле Пен наголосила, що вона "не має нічого проти Зеленського".

Ле Пен хоче припинити допомогу Україні

Нагадаємо, раніше лідер французьких ультраправих заявляла про те, що у разі її обрання президентом Франції вона припинить двосторонню допомогу Україні.

За її словами, Франція нібито "не може собі дозволити" продовжувати допомогу.

Окремо вона додала, що хоче припинити допомогу Україні через 6 місяців після її можливого обрання.