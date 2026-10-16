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Ле Пен раптово зібралася відвідати Україну для обговорення допомоги від Франції

17:49 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Ле Пен раптово зібралася відвідати Україну для обговорення допомоги від Франції Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
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Кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен несподівано заявила, що вона готова відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ле Пен у соцмережі X.

В ефірі СNews Ле Пен сказала, що може приїхати до України в будь-який зручний для президента Володимира Зеленського час.

"Ми цілком могли б обговорити цю тему (питання допомоги Україні від Франції - ред.) у будь-який зручний для нього час. Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми поговорили, я із задоволенням приїду в Україну. Але я хочу йому сказати, що у нас більше немає фінансових можливостей надавати допомогу", - сказала вона.

Окремо Ле Пен наголосила, що вона "не має нічого проти Зеленського".

Ле Пен хоче припинити допомогу Україні

Нагадаємо, раніше лідер французьких ультраправих заявляла про те, що у разі її обрання президентом Франції вона припинить двосторонню допомогу Україні.

За її словами, Франція нібито "не може собі дозволити" продовжувати допомогу.

Окремо вона додала, що хоче припинити допомогу Україні через 6 місяців після її можливого обрання.

Також Ле Пен запевнила, що не підтримуватиме вступ України до Євросоюзу.

Варто зауважити, що Ле Пен відома своєю скандальною позицією щодо війни РФ проти України. Зокрема вона підтримала російську окупацію Криму.

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