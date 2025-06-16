У Лаврова пожаловались, что США отменили новый раунд переговоров с РФ

США якобы отменили запланированные переговоры с Россией. Целью такого диалога является "устранение раздражителей в двусторонних отношениях".

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Захарова выразила надежду, что "взятая пауза не станет слишком длинной".

"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - рассказала она.

Переговоры России и США

Напомним, американская и российская делегации уже несколько раз встречались на переговоры.

Диалог проходил в двух форматах. Один из них предусматривал обсуждение завершения войны России против Украины, а второй - двусторонних отношений между странами.

Последние такие переговоры состоялись 10 апреля в Стамбуле. Тогда стороны сосредоточились исключительно на работе посольств двух стран.

При этом вопрос войны РФ против Украины на встрече они не поднимали.

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