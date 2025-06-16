У Лаврова поскаржилися, що США скасували новий раунд переговорів із РФ

США нібито скасували заплановані переговори з Росією. Метою такого діалогу є "усунення подразників у двосторонніх відносинах".

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Захарова висловила сподівання, що "взята пауза не стане занадто довгою".

"На сьогоднішній день чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасована за ініціативою американських переговірників", - розповіла вона.

Переговори Росії та США

Нагадаємо, американська і російська делегації вже кілька разів зустрічалися на переговори.

Діалог відбувався у двох форматах. Один із них передбачав обговорення завершення війни Росії проти України, а другий - двосторонніх відносин між країнами.

Останні такі переговори відбулися 10 квітня у Стамбулі. Тоді сторони зосередилися виключно на роботі посольств двох країн.

При цьому питання війни РФ проти України на зустрічі вони не порушували.

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