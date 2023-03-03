Лавров опозорился на полях G20 в Индии. В МИД Украины высмеяли конфуз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе одного из мероприятий G20 нафантазировал "нападение на РФ". Бредни политика уже высмеяли в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии", - написал Николенко.

Что сказал Лавров

Главный дипломат страны-агрессора в ходе своего выступления на мероприятии в рамках саммита "Большой двадцатки" сделал скандальное заявление о вторжении россиян в Украину.

"Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата против нас при помощи украинцев...", - сказал Лавров.

При этом аудитория, которая присутствовала на выступлении главы российского МИД, начала громко смеяться.