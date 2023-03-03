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Лавров опозорился на полях G20 в Индии. В МИД Украины высмеяли конфуз

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Киев, Пятница 03 марта 2023 19:25
Лавров опозорился на полях G20 в Индии. В МИД Украины высмеяли конфуз Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе одного из мероприятий G20 нафантазировал "нападение на РФ". Бредни политика уже высмеяли в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии", - написал Николенко.

Что сказал Лавров

Главный дипломат страны-агрессора в ходе своего выступления на мероприятии в рамках саммита "Большой двадцатки" сделал скандальное заявление о вторжении россиян в Украину.

"Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата против нас при помощи украинцев...", - сказал Лавров.

При этом аудитория, которая присутствовала на выступлении главы российского МИД, начала громко смеяться.

Напомним, ранее Лаврову привиделось превращение Молдовы в "анти-Россию". Это якобы делает Запад.

Также мы писали, что Лавров оправдал удары по гражданской инфраструктуре Украины тем, что она якобы помогает "убивать россиян".

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G20 МИД Украины Российская Федерация Лавров Война России против Украины
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