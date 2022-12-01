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Лавров нашел "объяснение" ударам по инфраструктуре Украины, в МИД напомнили о трибунале

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 13:13
Лавров нашел "объяснение" ударам по инфраструктуре Украины, в МИД напомнили о трибунале Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер МИД Украины Олег Николенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил циничное обоснование ударов российских оккупантов по инфраструктуре Украины. В МИД Украины отреагировали, предположив, что, скорее всего, именно такими аргументами глава российского дипведомства будет оперировать в международном трибунале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Россия в Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать россиян", - заявил Лавров.

При этом спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на слова главы МИД РФ следующим образом: "Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?" - написал он.

Как сообщалось, ранее войска России хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, в первую очередь по энергетической инфраструктуре.

Отметим, что на этой неделе власти призвали украинцев особо не игнорировать тревоги, поскольку есть угроза нанесения Россией нового массированного ракетного удара.

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