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Лавров зганьбився на полях G20 в Індії. У МЗС України висміяли конфуз

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 19:25
Лавров зганьбився на полях G20 в Індії. У МЗС України висміяли конфуз Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ході одного із заходів G20 нафантазував "напад на РФ". Марення політика вже висміяли в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.

"Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії", - написав Ніколенко.

Що сказав Лавров

Головний дипломат країни-агресора під час свого виступу на заході у рамках саміту "Великої двадцятки" зробив скандальну заяву про вторгнення росіян в Україну.

"Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку було розпочато проти нас за допомогою українців...", - сказав Лавров.

При цьому аудиторія, яка була присутня на виступі глави російського МЗС, почала голосно сміятися.

Нагадаємо, раніше Лаврову привиділося перетворення Молдови на "анти-Росію". Це нібито робить Захід.

Також ми писали, що Лавров виправдав удари по цивільній інфраструктурі України тим, що вона нібито допомагає "вбивати росіян".

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