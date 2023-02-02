Лавров заявил, что Молдову превращают в "анти-Россию". Кишинев ответил

Глава МИД России Сергей Лавров оскандалился заявлением о Молдове, сказав, что ее превращают в "анти-Россию". Кишинев отреагировал на упреки российского министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Что сказал Лавров

Глава МИД России заявил пропагандистскому телеканалу "Россия 24", что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада. Он обвинил президента Молдовы Майю Санду в том, что та "рвется в НАТО" и "имея румынское гражданство, готова объединиться с Румынией".

"Молдова - одна из стран, которую Запад хочет превратить в очередную анти-Россию. Пытался и пытается он это сделать и в отношении Грузии", - заявил Лавров.

Ответ Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в комментарии СМИ отметило, что заявление Лаврова является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии.

При этом Лаврову напомнили о демократии и свободе выбора.

"Напоминаем российской стороне, что Молдова идет по пути европейской интеграции. Молдова и ее жители, независимо от политических или геополитических преимуществ, стремится к миру, свободе и демократии. Будем благодарны всем странам, в том числе и России, за уважение решения нашего народа. Молдова четко избрала свое будущее и это будущее быть частью свободного мира", - говорится в заявлении министерства.