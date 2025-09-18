"Мы ведь пониманием - и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не раз это говорил - все равно в конечном итоге устойчивые договоренности - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы "русских людей в Украине" будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал Лавров.

Министр страны-агрессора заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО. Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".

"И в любой договоренности надо обязательно результаты этих "референдумов" учитывать. Как конкретно - сразу, поэтапно - это другое дело. Они суть признали наших подходов и работают на этой основе", - добавил он.