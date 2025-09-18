Лавров заявив про нібито готовність до компромісів для миру з Україною, але є умова

"Ми ж розуміємо - і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) неодноразово це говорив - все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості - це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси "російських людей в Україні" буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості", - сказав Лавров.

Міністр країни-агресора заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО. Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

"І в будь-якій домовленості треба обов'язково результати цих "референдумів" враховувати. Як конкретно - відразу, поетапно - це інша справа. Вони суть визнали наших підходів і працюють на цій основі", - додав він.