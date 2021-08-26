Кримська платформа стала поразкою для Росії, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії. Але робота продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.
"Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.
Зазначимо, минулого тижня відбувся саміт Кримська платформа, в якому взяли участь представники більше 40 країн. Головною темою стала деокупація півострову.
Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.
Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.
Зазначимо, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.