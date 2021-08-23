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Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом, - Зеленський

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 14:59
Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом. Відповідне твердження зафіксовано у декларації Кримської платформи.

Про це заявив на саміті Кримська платформа президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

За його словами, кримчани точно побачать цей саміт, вони знатимуть, що про них не забули.

"Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію Кримської платформи, вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією. Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія повинна негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для гуманітарних та правозахисних організацій.

Нагадаємо, Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.

Зазначимо, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Кримська платформа
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