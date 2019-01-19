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В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Новости » Общество    19.01.2019 - 22:17
В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США
Фото: эсминец Дональд Кук (twitter.com/TatAtfender)

Американский эсминец начал свой путь в Черное море 19 января

Командование шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США сообщило, что эсминец ВМС США Дональд Кук направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС США в Facebook.

Командир эсминца Мэтью Пауэл сообщил, что ВМС США продолжают оказывать поддержку своим союзникам и партнерам в региональных интересах, для обеспечения стабильности на море.

"Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - заявил Пауэл.

В заявлении ВМС США подчеркнули, что они регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом.

Отметим, эсминец Дональд Кук является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого является управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черное море вошел десантный корабль ВМС США. Доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США  "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января.

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