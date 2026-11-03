Лавров отверг предложения об энергетическом и других перемириях с Украиной

"Украина призывает немедленно прекратить огонь, договориться об энергетическом, продовольственном, воздушном, морском перемирии. Все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно", - нафантазировал он.

По словам Лаврова, все это якобы направлено на предоставление Киеву передышки для "восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима".

"Мы же настаиваем не на временном прекращении огня, такое уже случалось многократно, а на надежном устранении первопричин кризиса", - заявил российский министр.

Напомним, недавно спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ожидает, что ряд стран будет побуждать РФ к прекращению огня в Черном море. Речь идет о странах, которые зависят от экспорта через это море.