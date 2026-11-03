Лавров відкинув пропозиції про енергетичне та інші перемир'я з Україною

"Україна закликає негайно припинити вогонь, домовитися про енергетичне, продовольче, повітряне, морське перемир'я. Усе це потрібно не для миру. Ми в цьому переконувалися багаторазово", - нафантазував він.

За словами Лаврова, все це нібито спрямовано на надання Києву перепочинку для "відновлення бойового потенціалу за рахунок зовнішніх спонсорів цього режиму".

"Ми ж наполягаємо не на тимчасовому припиненні вогню, таке вже траплялося багаторазово, а на надійному усуненні першопричин кризи", - заявив російський міністр.

Нагадаємо, нещодавно речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ очікує, що низка країн спонукатиме РФ до припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про країни, які залежать від експорту через це море.