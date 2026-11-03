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Лавров відкинув пропозиції про енергетичне та інші перемир'я з Україною

14:10 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

Тимчасове перемир'я нібито необхідне Україні для відновлення бойового потенціалу. Водночас РФ хоче усунення "першопричин кризи".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Україна закликає негайно припинити вогонь, домовитися про енергетичне, продовольче, повітряне, морське перемир'я. Усе це потрібно не для миру. Ми в цьому переконувалися багаторазово", - нафантазував він.

За словами Лаврова, все це нібито спрямовано на надання Києву перепочинку для "відновлення бойового потенціалу за рахунок зовнішніх спонсорів цього режиму".

"Ми ж наполягаємо не на тимчасовому припиненні вогню, таке вже траплялося багаторазово, а на надійному усуненні першопричин кризи", - заявив російський міністр.

Нагадаємо, нещодавно речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ очікує, що низка країн спонукатиме РФ до припинення вогню в Чорному морі. Йдеться про країни, які залежать від експорту через це море.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Україна готова обговорювати перемир'я, однак заяви країни-агресорки свідчать, що Кремль не планує змінювати свою позицію.

Крім того, The Telegraph писало, що РФ може спробувати використати переговори щодо завершення війни проти України, щоб домогтися поступок від НАТО.

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Перемир'я Росії та УкраїниЛавровВійна в Україні