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Лавров не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20

Фото: Дмитро Лавров, голова МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вважають, що проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, яке наводить ТАСС.

"Не бачу проблем у тому, щоб він (Путін - ред.) взяв гідну участь у майбутніх заходах, включаючи саміт Групи двадцяти", - заявив Лавров.

За його словами, Росія нібито готова до діалогу і не буде "уникати переговорів".

Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться 15 листопада в Індонезії. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Путін планує очно брати участь у саміті G-20.

Також ми писали, що Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту "Великої двадцятки".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінМЗС РФЛавров