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Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20

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Четвер 08 вересня 2022 10:41
Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20 Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту "Великий 20".

Про це заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю російському виданню "РИА Новости".

"Це було б відмінно - майданчик є. Якби вони використовували цей майданчик, це було б відмінно, і Індонезія готова посприяти в цьому питанні", - сказав посол.

При цьому він додав, що Індонезія підтримує зусилля Туреччини щодо переговорів, які проходили раніше.

"Ми сподіваємося, що якщо вони захочуть використовувати для зустрічі майданчик саміту G20 на Балі, то чому б і ні? Це прекрасна можливість", - додав посол.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Тим часом у ЗМІ неодноразово обговорювали ситуацію можливої зустрічі Президентів і на саміті G20, куди запросили як Зеленського, так і Путіна.

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Володимир Зеленський Володимир Путін G20 Индонезия
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