Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

"Не вижу проблем в том, чтобы он (Путин - ред.) принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати", - заявил Лавров.

По его словам, Россия якобы готова к диалогу и не будет "избегать переговоров".

Отметим, что саммит G20 начнется 15 ноября в Индонезии. Туда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.