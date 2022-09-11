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Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

Фото: Дмитрий Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России считают, что проблем для участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20) нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, которое приводит ТАСС.

"Не вижу проблем в том, чтобы он (Путин - ред.) принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати", - заявил Лавров.

По его словам, Россия якобы готова к диалогу и не будет "избегать переговоров".

Отметим, что саммит G20 начнется 15 ноября в Индонезии. Туда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин планирует очно участвовать в саммите G-20.

Также мы писали, что Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки".

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД РФЛавров